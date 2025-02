FENALT * CASE DI RIPOSO – REPLICA AD UPIPA: MOSER, «SIAMO STUPITI DALLE RISPOSTE EVASIVE, PROCLAMIAMO LO STATO DI AGITAZIONE»

13.58 - mercoledì 12 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fenalt ritiene evasive le risposte di Upipa. Case di Riposo: Fenalt risponde dd Upipa e proclama lo stato di agitazione. “Ci sarà una manifestazione di protesta” (Moser).

“Siamo profondamente stupiti dalla risposta di UPIPA, che afferma di dover coordinarsi con la presidenza di APRAN, da poco insediata, per la gestione di risorse che sono state destinate alle case di riposo da un preciso accordo di settore.” Così Roberto Moser, vice segretario generale della Fenalt e responsabile dell’area APSP, nel commentare le dichiarazioni di UPIPA, mettendone in discussione la gestione della vicenda.

“Forse UPIPA si è dimenticata dell’esistenza dell’accordo di settore? O ha già deciso, senza consultare il sindacato, che quei soldi verranno destinati al contratto? Se così fosse, sarebbe inaccettabile! A questo punto, riteniamo necessario che Apran ci convochi con UPIPA per spiegarci chiaramente dove intende destinare queste risorse. Poi saranno i lavoratori, insieme al sindacato, a decidere se tale scelta sia condivisibile o meno. Quello che è certo è che non accettiamo che UPIPA prenda in giro gli operatori delle case di riposo con risposte evasive o prive di senso!”

Moser chiarisce anche la questione relativa ai buoni pasto, sulla quale UPIPA ha richiesto informazioni specifiche, sostenendo che i buoni pasto non ci sarebbero nelle case di riposo per la presenza del servizio di mensa. “UPIPA ci chiede di fornire il numero e la data della delibera in cui si fa riferimento a risorse specifiche per i buoni pasto delle Case di riposo? L’ultima, relativa al 2025, è la Delibera n. 2253 del 23 dicembre 2024. Inoltre, esiste la Determinazione del dirigente n. 13464 del 6 dicembre 2024, che fa riferimento alla Delibera della Giunta Provinciale n. 241/2024 e che, tra le altre cose, stabilisce gli aumenti sulla voce “Buono pasto”.

Moser sottolinea inoltre come UPIPA non abbia contestato l’affermazione secondo cui alcune case di riposo non siano ancora a conoscenza dell’aggiornamento dei parametri dei posti letto. “Ci aspettavamo di trovare un punto d’incontro per mediare certe situazioni, ma a quanto pare questo non è possibile. Il sindacato farà la sua parte: da oggi si apre ufficialmente lo stato di agitazione nelle case di riposo. A breve organizzeremo una manifestazione sotto la sede di UPIPA”.

*

Roberto Moser

Vice segretario generale Fenalt