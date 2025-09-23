FENALT * AUTONOMIE LOCALI: MOSER, «FIRMATI GLI ACCORDI DI SETTORE ED IL NOP, FATTI MOLTI PASSI AVANTI MA RESTANO PENDENTI QUESTIONI URGENTI»

17.24 - martedì 23 settembre 2025

Autonomie locali. Fenalt firma gli accordi di settore e il Nop. “Molti passi avanti, ma restano pendenti ancora molte questioni urgenti” (Roberto Moser). Fenalt ha sottoscritto oggi il nuovo ordinamento professionale (N.O.P) delle Autonomie locali e i relativi accordi di settore che riguardano Comuni, Provincia e Case di riposo. L’incontro, che avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per introdurre alcuni miglioramenti rispetto all’intesa raggiunta lo scorso luglio, non ha portato ai risultati auspicati dal sindacato, anche per il mancato sostegno delle altre sigle sindacali. In particolare, Apran non ha accolto la richiesta di introdurre un’indennità notturna per infermieri e ausiliari, una misura ritenuta fondamentale e la cui assenza rischia ora di aprire la strada a numerose vertenze davanti al giudice del lavoro.

“Dovendo fare un bilancio della trattativa – ha dichiarato Roberto Moser, vice segretario generale Fenalt – possiamo affermare che hanno trovato risposta soddisfacente molte questioni che erano sul tavolo da anni, purtroppo non tutte e alcune estremamente importanti. Tutto è migliorabile: ci impegneremo a portare avanti le nostre rivendicazioni a favore dei lavoratori del pubblico impiego trentino nei prossimi anni”. Fenalt sottolinea quindi come la firma dell’accordo rappresenti un passo avanti atteso da tempo, ma allo stesso tempo ribadisce la necessità di proseguire con determinazione nell’azione sindacale a tutela dei dipendenti pubblici trentini.

