FEDERCOOP * UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE: «DOPO 23 ANNI WALTER LIBER (IN PENSIONE) PASSERÀ IL TESTIMONE AD ALESSANDRO GIRARDI»

10.09 - mercoledì 21 agosto 2024

///

La comunicazione cooperativa volta pagina. Da Walter Liber (in pensione) ad Alessandro Girardi. Il 2 settembre il passaggio ufficiale di testimone. Alessandro Girardi sarà responsabile di una nuova area che, oltre all’ufficio stampa e comunicazione, comprenderà la promozione di servizi ed eventi. Walter Liber in pensione dopo 23 anni e 8 mesi trascorsi in via Segantini.

Girardi potrà contare sulla collaborazione di uno staff di professionisti e professioniste della comunicazione scritta e visuale, orientata sia ai mezzi di comunicazione tradizionali e innovativi sia alla promozione di servizi dedicati alle associate della Federazione.

“Voglio ringraziare Walter Liber – ha dichiarato il direttore Alessandro Ceschi – per il lavoro svolto per la Federazione. La sua lunga esperienza ha rappresentato un pilastro importante per la nostra comunicazione. Con Alessandro Girardi siamo pronti a intraprendere un nuovo percorso, orientato verso una comunicazione trasversale, che tenga conto di tutti i mezzi di comunicazione, rispondendo alle sfide che il futuro ci pone, soprattutto nell’ambito digitale.”

Quarantadue anni di età, trentino, Girardi è specialista della comunicazione digitale, giornalista, videomaker professionista con competenze che vanno dall’ideazione alla post-produzione. Tra le esperienze professionali i dieci anni trascorsi a Sirio Film (società cooperativa e casa di produzione video dal 1977) e il triennio a Fbk – Fondazione Bruno Kessler, dove ha anche ricoperto, ad interim, il ruolo di responsabile della comunicazione. Il suo percorso formativo comprende una laurea specialistica in “Cinema, televisione e produzione multimediale” all’Università degli Studi di Bologna, una laurea triennale in Filosofia all’Università di Trento e due master executive in ambito comunicazione digitale e marketing. Prima del nuovo incarico è stato responsabile dell’ufficio promozione ed eventi della Federazione Trentina della Cooperazione.

Walter Liber, giornalista professionista, conclude un lungo percorso professionale che ha attraversato per intero la rivoluzione del mondo digitale, fino al periodo più recente con l’affacciarsi dell’intelligenza artificiale.

In quasi un quarto di secolo in Federazione ha collaborato con otto presidenti, da Pierluigi Angeli a Roberto Simoni, e quattro direttori, da Umberto Dallazuanna ad Alessandro Ceschi, supportando e accompagnando attraverso l’informazione le varie fasi della Federazione, che ha vissuto anche momenti non facili. Prima dell’esperienza in cooperazione aveva a lungo diretto l’emittente radiofonica Radio Dolomiti.