FEDERCOOP TRENTINO * CDA: « MONFREDINI CONFERMATO VICEPRESIDENTE VICARIO, NEL COMITATO ESECUTIVO BROCH – RIGOTTI – SANTAGIULIANA – ZAMPICCOLI »

18.01 - venerdì 7 luglio 2023

Il Consiglio di amministrazione della Federazione nomina i vicepresidenti e il comitato esecutivo. Nella sua prima riunione dopo l’assemblea dei soci dell’8 giugno, il Consiglio di amministrazione della Federazione ha provveduto a completare le cariche negli organi statutari. Italo Monfredini confermato vicepresidente vicario. Nel comitato esecutivo, oltre al presidente Simoni e al vicario Monfredini, (componenti di diritto), nominati Francesca Broch, Luca Rigotti, Camilla Santagiuliana, Enzo Zampiccoli.

Trento, 7 luglio 2023 – Il presidente Roberto Simoni, confermato nella carica dall’assemblea dei soci dell’8 giugno scorso, ha aperto oggi i lavori del Consiglio di Amministrazione della Federazione che rimarrà in carica nel prossimo triennio.

Il Consiglio – su proposta del presidente – ha nominato Italo Monfredini (settore sociale e abitazione) vicepresidente vicario della Federazione, incarico che già ricopriva nel precedente consiglio (con tre voti di astensione, compreso quello dell’interessato).

Gli altri vicepresidenti sono Paola Dal Sasso (Famcoop Fiemme) in rappresentanza del settore consumo, Silvio Mucchi (presidente del Fondo Comune e della Cassa Rurale Val di Non Rotaliana Giovo) per il credito, Michele Odorizzi (Melinda e Unione Frutticoltori Rallo) per il settore agricolo, Germano Preghenella (Antropos, Multiservizi, Cla) per le cooperative di lavoro e servizio.

Nominato anche il Comitato esecutivo. Vi prendono parte, oltre al presidente Roberto Simoni e al vicepresidente vicario Italo Monfredini (componenti di diritto), Francesca Broch (settore consumo), Luca Rigotti (agricolo), Camilla Santagiuliana Busellato (produzione e lavoro), Enzo Zampiccoli (credito).