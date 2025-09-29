FEDERCOOP E ETIKA * ADOLESCENTI OGGI: «I CONSIGLI DI STEFANO ROSSI A GENITORI E INSEGNANTI»

13.04 - lunedì 29 settembre 2025

Adolescenti oggi: i consigli di Stefano Rossi a genitori e insegnanti.

Tutti esauriti in posti in sala per uno dei maggiori esperti di adolescenza del Paese che etika, la bolletta luce e gas ideata da Dolomiti Energia con la Cooperazione Trentina, ha portato alla fiera Book to School svoltasi nel fine settimana a Trento.

“Viviamo nella società della prestazione in cui le metriche sono quelle dei likes, in cui sei un winner o un loser. Il rischio è che prevalgano il senso di inadeguatezza e la vergogna che spingono al ritiro sociale o ad altre forme di fragilità. Come genitori e insegnanti dobbiamo essere faro e porto sicuro attraverso l’ascolto”. Rossi richiama anche alla coerenza: l’empatia si impara vedendo gli adulti praticarla nelle loro relazioni.

Chi sono i nuovi adolescenti, di cosa hanno bisogno, e come possono gli adulti accompagnarli nel loro percorso di crescita? Si possono prevenire bullismo, ansie, fragilità da un lato e aggressività dall’altro? Questi sono stati alcuni degli interrogativi a cui ha provato a rispondere Stefano Rossi, psicopedagogista, divulgatore e scrittore di fronte ad una numerosa platea di insegnanti e genitori.

L’esperto nazionale,, che in questi anni ha formato 800 scuole e più di 100 mila genitori, è stato ospite della Book to School, la fiera organizzata da Erickson che si è svolta nel fine settimana a Trento, grazie a etika, l’offerta luce e gas conveniente, ecologica* e solidale di Dolomiti Energia ideata con il Gruppo cooperativo (Federazione Trentina della Cooperazione, Cassa Centrale Banca con le Casse Rurali Trentine, Famiglie Cooperative con il consorzio Sait Coop, Consolida e La Rete) riservata ai soci delle Famiglie Cooperative e ai soci e clienti delle Casse Rurali Trentine.

L’incontro è stato introdotto da Gabriella Vitale, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro in qualità di portavoce dei dirigenti dei 10 Istituti coinvolti nel progetto Bullifree, dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo. Progetto all’interno del quale è stata realizzata un’approfondita indagine sul tema a partire dai vissuti e dalle opinioni degli studenti. Pur con spazi di ulteriore miglioramento, lo studio mostra un buono stato di benessere generale tra bambini e ragazzi: l’84% degli studenti ha affermato, infatti, di stare bene o abbastanza bene a scuola. Dati in controtendenza rispetto al panorama nazionale: “segno – secondo Stefano Rossi – che state lavorando bene su questo territorio.”

Al centro dell’intervento dell’esperto il tema: come educare alle relazioni positive e rispettose i ragazzi e ragazze di oggi. “Quando eravamo bambini e adolescenti noi adulti, la società era di tipo verticale e dominava la pedagogia del castigo che aveva una valenza morale. Oggi invece

viviamo in una società orizzontale che imprime sugli adolescenti non più una pressione morale, ma una pressione prestazionale: devo essere magro, sexi, vincente, plusdotato, e così via. Il senso di colpa è stato sostituito da quello di inadeguatezza. Oggi o sei un winner o un loser. Questa generazione, nel bene e nel male, è cresciuta con YouTube e poi con gli altri social, dove prevale la metrica delle visualizzazioni e dei like. E in questa società della prestazione, cosa fanno sempre più spesso gli adolescenti? Fuggono. Basti pensare alla crescita sensibile e costante degli hikikomori, al ritiro sociale, ai suicidi tra adolescenti”.

Cosa possono fare gli adulti in questo contesto? Secondo Rossi per un’educazione emotiva non servono sanzioni e punizioni: “Dobbiamo aiutare i ragazzi a riconoscere le loro emozioni, a coltivare empatia e cura verso gli altri, ma anche verso sé stessi. E ancora dobbiamo essere faro: come genitori dobbiamo essere consapevoli che i bambini fanno ciò che vedono, ci fanno la radiografia dell’anima e osservano, in modo particolare a livello etico, come trattiamo le persone. Se mostriamo gentilezza e empatia verso gli altri, i ragazzi capiscono che quello è un valore. Poi dobbiamo essere un porto sicuro, capaci di accoglierli: quando un ragazzo torna a casa, dopo aver combattuto battaglie silenziose, su molte delle quali non sapremo mai nulla, non vuole qualcuno che gli fa una conferenza, lo analizza o gli dà consigli non richiesti. Ha bisogno che chi vive con lui rallenti, lo guardi negli occhi e gli faccia capire: ti vedo e tengo a te; credo in te anche se in questo momento traballi”.

