FEDERCOOP E CASSE RURALI TRENTINE * ASSEMBLEA FEDERCASSE – MILANO: SIMONI, «LA NOSTRA PRESENZA OGGI AL TEATRO ALLA SCALA»

I rappresentanti della Federazione Trentina della Cooperazione e delle Casse Rurali Trentine hanno preso parte, oggi, all’Assemblea nazionale di Federcasse, guidata dal presidente Augusto dell’Erba e dal direttore generale Sergio Gatti. L’assemblea è stata ospitata al Teatro alla Scala di Milano.

L’edizione 2025 ha avuto come tema centrale “Intelligenze plurali per il bene comune”: una riflessione sull’identità cooperativa nel contesto delle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche in atto.

La delegazione trentina, composta dai vertici della Federazione, dai responsabili degli istituti di credito cooperativo del Trentino e dalla presidente dell’Associazione Giovani Cooperatori Trentini, ha partecipato attivamente ai lavori, contribuendo al confronto nazionale sull’evoluzione del sistema bancario cooperativo e sul ruolo che esso può giocare in un’economia più inclusiva e sostenibile.

“Un momento importante per riflettere sull’evoluzione del credito cooperativo, condividere esperienze tra territori e orientare le strategie future, anche rispetto alle trasformazioni introdotte dalle nuove tecnologie – ha dichiarato Roberto Simoni, presidente della Federazione Trentina della Cooperazione – L’assemblea è stata molto partecipata, con una presenza significativa anche da parte delle Casse Trentine, e rappresenta un’occasione utile per rafforzare il loro ruolo nei territori, mantenendo al centro la persona”.

Secondo i dati diffusi nel corso dei lavori assembleari, a marzo 2025, le 218 Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali – Casse Raiffeisen operano con 4.095 sportelli in 2.507 comuni italiani, di cui 781 dove rappresentano l’unica presenza bancaria.

I soci hanno raggiunto quota 1,48 milioni (+2,2%), mentre i dipendenti sono oltre 29.400 (+0,8%). La raccolta delle BCC ha superato i 200 miliardi di euro (+2,4%) e gli impieghi lordi hanno raggiunto i 141 miliardi (+1,9%).

L’assemblea si è svolta nell’ambito dell’Anno Internazionale delle Cooperative proclamato dalle Nazioni Unite.

A sottolineare l’importanza del momento, anche il videomessaggio della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

