FEDERCICLISMO * TROFEO CONI: «IL TRENTINO CHIUDE AL 6° POSTO, POSITIVA LA TRASFERTA IN SICILIA ALLE FINALI NAZIONALI»

Trofeo Coni: il Trentino chiude al 6° posto. Positiva trasferta in Sicilia alle finali nazionali. Positiva trasferta per la rappresentativa trentina alle finali nazionali del Trofeo Coni, evento giovanile che quest’anno è andato in scena in Sicilia, a Catania. Per le gare riservate ai baby specialisti delle due ruote della categoria Giovanissimi, il Trentino è stato rappresentato dai G6 Samuele Ferrante (Lagorai Bike), Jacopo D’Aquilio (Lagorai Bike) e Noel Endrizzi (Gc Zambana), affiancati dalla G4 Martina Bampi (Lagorai Bike).

I quattro, accompagnati da Matteo D’Aquilio, sono stati chiamati a confrontarsi in una prova di abilità e poi in una “team relay” (staffetta). Grazie ai piazzamenti conseguiti nelle due prove, la rappresentativa trentina ha conseguito un ottimo sesto posto nella classifica finale, che ha incoronato vincitrice la Toscana. Il podio è stato completato da Marche e Lombardia.4

CLASSIFICA FINALE

1. Toscana p. 45, 2. Marche 45, 3. Lombardia 42, 4. Liguria 41, 5. Piemonte 39, 6. Trento 36, 7. Emilia Romagna 35, 8. Valle d’Aosta 32, 9. Puglia 27, 10. Sicilia 26, 11. Abruzzo 25, 12. Campania 20, 13. Lazio 18, 14. Bolzano 16, 15. Veneto 15, 16. Sardegna 9, 17. Calabria 9, 18. Basilicata 6.