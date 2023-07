FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / VILLAZZANO * INCIDENTE: « FURGONE FINISCE SU UNA TETTOIA E POI NEL GIARDINO DI UNA CASA, DUE FERITI »

10.57 - mercoledì 12 luglio 2023

Rocambolesco incidente ieri pomeriggio in località Grotta a Villazzano, dove un furgone ha divelto una recinzione, finendo sulla tettoia di una stalla per poi piombare nel giardino di un’abitazione. Allertati alle 15:59 i vigili del fuoco volontari di Villazzano, impegnati fino alle 19 nelle operazioni di stabilizzazione del veicolo e di messa in sicurezza delle recinzioni e della tettoia che è stata puntellata. Sul posto, accanto ai volontari di Villazzano, anche il soccorso sanitario, la polizia locale ed il corpo permanente di Trento intervenuto con l’autogru. Due i feriti.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Villazzano