FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / TERLAGO * INCIDENTE STRADALE: «FURGONE E AUTO COINVOLTI, ESTRATTA UNA PERSONA FERITA»

12.21 - mercoledì 10 settembre 2025

Un furgone e un’auto sono stati coinvolti, nella mattinata odierna, in un incidente stradale verificatosi alle 8:10 a Terlago, lungo la SP 18 in direzione dei laghi di Lamar. Ad accorrere i vigili del fuoco volontari dei corpi di Terlago, Cadine, Padergnone e Vezzano.

I vigili del fuoco volontari sono dovuti ricorrere alle pinze idrauliche per estrarre la persona alla guida dell’auto, rimasta incastrata nell’abitacolo. Contestualmente hanno messo in sicurezza i mezzi, gestito il traffico ed infine ripulito la sede stradale.

Sul posto anche un’ambulanza di Trentino Emergenza, la polizia locale di Trento – Monte Bondone, il Servizio gestione strade della Provincia e il corpo permanente di Trento. Si registra un ferito.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino