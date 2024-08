FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / SANZENO * «CAMION BETONIERA ESCE DI STRADA E FINISCE IN UNA SCARPATA, NON SI REGISTRANO FERITI»

12.16 - venerdì 23 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un camion betoniera è uscito di strada questa mattina, alle 7:30, finendo in una scarpata dopo essersi ribaltato. A fermare la sua corsa, un albero. Teatro dell’incidente, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Sanzeno, supportati da quelli di Banco e di Casez, la SS 43 diramazione Mendola.

I vigili del fuoco volontari hanno in messo in sicurezza l’area, gestito la viabilità in collaborazione con il Servizio gestione strade della Provincia, effettuato il servizio di prevenzione incendi e pulito la sede stradale. Assieme al corpo permanente, intervenuto con l’autogru, hanno quindi smontato parte di guard-rail per permettere il recupero del mezzo. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine. Pesanti i disagi alla circolazione, con la strada che è stata interdetta al traffico veicolare.