FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / SAN NICOLÒ * INCIDENTE STRADALE: «AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO, NESSUNA CONSEGUENZA PER IL GUIDATORE»

14.04 - martedì 8 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

I vigili del fuoco volontari dei corpi di Centa San Nicolò e di Bosentino, quest’ultimi giunti con le pinze idrauliche, sono intervenuti alle 9 di oggi dopo che un’auto si è ribaltata, adagiandosi su un fianco, sulla SS 349 – Strada della Fricca.

Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze gravi per la persona che era alla guida del mezzo e non è stato necessario ricorrere alle pinze idrauliche. I vigili del fuoco volontari hanno aiutato il conducente ad uscire dal mezzo, occupandosi contestualmente della messa in sicurezza della zona e della gestione della viabilità. Presenti anche le forze dell’ordine, un’ambulanza e un’auto medica.