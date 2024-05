FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / SALOBBI * INCENDIO: «VA A FUOCO UNA STALLA, UNA QUARANTINA LE MUCCHE PORTATE IN SALVO»

11.19 - martedì 21 maggio 2024

Un furioso incendio ha aggredito, nel pomeriggio di ieri, una stalla in località Salobbi, a Brez. A lottare contro fiamme e fuoco un centinaio di vigili del fuoco volontari appartenenti ai corpi di Brez, Fondo, Castelfondo, Cloz e Malosco, oltre al corpo permanente intervenuto con l’autogru. All’arrivo dei vigili del fuoco volontari, allertati poco dopo le 16:30, la stalla si presentava completamente avvolta dalle fiamme. Coordinati dal comandante di Brez Manuel Dorighi e dal comandante di Castelfondo Stefano Turri, i pompieri volontari hanno cercato di contenere il rogo, evitando che lo stesso potesse propagarsi ad un’altra stalla adiacente. Sul posto anche l’ispettore dell’unione distrettuale di Fondo, Francesco Avancini, con il vice Fabio Bondi. Una quarantina di mucche sono state portate in salvo. Le operazioni di spegnimento sono continuate per l’intera notte. Questa mattina è iniziata l’attività di bonifica che si protrarrà per l’intera giornata.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino