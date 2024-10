FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / ROVERETO * INCIDENTE STRADALE: «SCONTRO FRA DUE AUTO ED UN MEZZO PESANTE, UN FERITO»

10.14 - martedì 8 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Selettiva per il corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto questa mattina, alle 7:30, a seguito di un incidente che ha interessato due auto e un mezzo pesante, verificatosi sulla SS 46 del Pasubio.

La squadra intervenuta ha messo in sicurezza l’area per permettere al personale sanitario di operare in sicurezza e prendersi cura della persona ferita. Sul posto anche due ambulanze (118 e Orsa Maggiore), un’auto medica (118) e la Polizia locale.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino