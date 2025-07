FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / PERGINE VALSUGANA: «DUE INTERVENTI SULLA SS47, PRINCIPIO DI INCENDIO ED INCIDENTE TRA MEZZO PESANTE ED AUTO»

17.10 - mercoledì 30 luglio 2025

Giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana. Dopo i due interventi di questa mattina, entrambi relativi ad un impatto auto-bici, nel pomeriggio i pompieri valsuganotti sono stati allertati in altre due occasioni. Alle 15:34 l’allarme è scattato per un principio di incendio che ha interessato un’auto sulla SS 47 direzione Padova, all’altezza di Cirè. I vigili del fuoco volontari sono stati impegnati nelle operazioni di raffreddamento del vano motore del mezzo. Nessuna persona è rimasta ferita.

In contemporanea, sempre sulla SS 47 della Valsugana, all’altezza di Cirè direzione Trento, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto. L’intervento è tuttora in coso e accanto ai pompieri di Pergine vede operativi anche il personale sanitario di Trentino Emergenza e la polizia locale Alta Valsugana. Si registrano dei feriti.

