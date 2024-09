FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / PERGINE VALSUGANA: «AUTOCARRO URTA UNA DELLE COLONNE DELLA CHIESA DI S. MARIA, PUNTELLATA LA COPERTURA»

16.30 - lunedì 16 settembre 2024

Un autocarro, in fase di manovra, ha urtato questa mattina una delle colonne che sostengono il protiro della Chiesa di Santa Maria a Pergine Valsugana, causando il crollo della stessa colonna. Allertato alle 8:35 il corpo dei vigili del fuoco volontari di Pergine, impegnato fino alle 13 nelle lunghe e complesse operazioni di mezza in sicurezza. In particolare i volontari, supportati dal corpo permanente, hanno puntellato le travi della copertura, rimasta senza una colonna portante, e isolato l’area attorno al crollo. Sul posto anche tecnici ed ingegneri dato il valore storico ed architettonico dell’edificio, che risale al Cinquecento.

