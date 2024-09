FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / PELUGO * INCIDENTE: «PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE RUOTE ALL’ARIA SUL PRATO, NESSUNA CONSEGUENZA PER IL CONDUCENTE»

11.49 - martedì 24 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ha perso il controllo del proprio fuoristrada che, dopo essere ruzzolato, ha terminato la propria corsa ruote all’aria sul prato a fianco della SS 239 di Campiglio, nel territorio di Pelugo. Sul posto, allertati alle 7:42, si sono portati immediatamente i vigili del fuoco volontari di Pelugo, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di recupero del mezzo avvalendosi del verricello. Presenti anche la Polizia locale delle Giudicarie e un’ambulanza di Trentino Emergenza. Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze gravi per il conducente.

*

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino