FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / PEIO * INCIDENTE: « AUTO ESCE DI STRADA E FINISCE NEL RUSCELLO, SOCCORSA LA PERSONA »

10.19 - lunedì 7 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Un’auto, uscita di strada nella notte sulla SP 87 nei pressi del bivio per Comasine e finita in un ruscello, ha richiesto alle 00:07 l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Peio. I pompieri hanno prestato i primi soccorsi alla persona che era alla guida dell’auto e l’hanno aiutata ad uscire dal finestrino rotto, per poi recuperare il mezzo avvalendosi del verricello presente sulla jeep. Allertati anche i corpi di Ossana e di Mezzana a causa delle difficoltà di localizzazione del mezzo e delle pochissime informazioni disponibili. Sul posto anche l’elisoccorso, due ambulanze di Trentino Emergenza e i carabinieri della stazione di Cogolo.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino