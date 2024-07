FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO * “OLIMPIADI” VIGILI FUOCO ALLIEVI: «QUESTA SERA RIFLETTORI SU CONCERTO BANDA MUSICALE, A BORGO VALSUGANA (20.30)»

15.33 - mercoledì 24 luglio 2024

Entra nel vivo il Concorso Internazionale vigili del fuoco allievi, in programma a Borgo Valsugana fino al 28 luglio. Questa sera alle 20:30, presso Piazza Degasperi, i riflettori si accenderanno sul concerto della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da 44 elementi. Domani mattina, a partire dalle 8 presso lo stadio in via Gozzer, l’atteso momento delle gare di abilità tecnica che vedranno confrontarsi 70 squadre in rappresentanza di 22 nazioni.

Tra queste anche le due formazioni trentine (una femminile, una maschile) che rappresenteranno l’Italia. Un settore, quello delle discipline sportive legate al mondo degli allievi, in cui il Trentino storicamente vanta risultati importanti, come il terzo posto ottenuto due anni fa dalla squadra femminile alle “Olimpiadi” svoltesi a Celje. Domani pomeriggio, presso il campo sportivo in via Piccola, spazio anche alla LagerOlympiade, giochi in cui la parola d’ordine è divertimento. A concludere la giornata di domani il concerto del gruppo Game Boys 90s band, che si esibirà alle 21 presso Piazza Degasperi.