FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / MEZZOCORONA * INCIDENTE STRADALE: «SCONTRO TRA MOTO E VEICOLO PER DISABILI, DUE LE PERSONE FERITE»

16.07 - martedì 10 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ///

Un incidente stradale, che ha coinvolto un veicolo per disabili e una moto, finita contro il guard-rail, si è verificato alle 13:30 di oggi lungo la SP 90 a Mezzacorona, poco dopo il cavalcavia in direzione Roveré della Luna. Due le persone ferite. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Mezzocorona, che hanno supportato il personale sanitario, messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità. Sul posto anche un’auto medica, l’ambulanza della Croce Bianca Rotaliana e i carabinieri della stazione di Mezzolombardo.