FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / LEVICO TERME: «AUTO RUZZOLA PER UNA VENTINA DI METRI E SI CAPOTTA IN UN VIGNETO, FERITO IL CONDUCENTE»

09.53 - mercoledì 11 settembre 2024

Un’auto è uscita di strada autonomamente ieri alle 19 sulla SS 47 della Valsugana, in località Alte di Levico. Dopo aver colpito un segnale stradale, il mezzo è ruzzolato per una ventina di metri per poi capottarsi nel vigneto sottostante. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco volontari di Levico Terme, che hanno supportato i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza, nelle operazioni di estrazione del conducente – che non era incastrato – e l’elisoccorso. I pompieri si sono occupati anche della messa in sicurezza e della gestione del traffico, che ha subito pesanti ripercussioni, per poi recuperare e trainare l’auto avvalendosi del verricello. L’intervento si è concluso alle 21. Presenti anche i carabinieri di Caldonazzo.