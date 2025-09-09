FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / GRIGNO * INCIDENTE STRADALE: «CAMION SI RIBALTA E FINISCE SULLO SVINCOLO SOTTOSTANTE, PRESTATE LE PRIME CURE AL CONDUCENTE»

10.46 - martedì 9 settembre 2025

I vigili del fuoco volontari di Grigno sono stati impegnati nel pomeriggio e nella serata di ieri, dalle 16:20 alle 20:15, a causa di un incidente stradale verificatosi sulla SS 47 a Grigno. L’allarme è scattato dopo che un camion frigo, che trasportava alimenti, è uscito di strada finendo sullo svincolo sottostante dopo essersi ribaltato su un fianco.

Particolarmente complesse le operazioni di messa in sicurezza portate avanti dai vigili del fuoco volontari di Grigno, supportati in un secondo momento da quelli di Tezze: a seguito dell’incidente si è infatti verificato uno sversamento di gasolio che rischiava di incendiarsi a causa del grandissimo calore sprigionato dalla marmitta, finita nel serbatoio. I pompieri di Grigno hanno prestato le prime cure al conducente, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Sul posto anche le forze dell’ordine e il Servizio gestione strade della Provincia.

Il mezzo pesante verrà recuperato nella mattinata odierna da una ditta privata.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino