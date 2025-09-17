FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / GARDOLO * CANOVA: «INCENDIO IN APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO, EVACUATO L’INTERO STABILE E DUE PERSONE IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI»

11.08 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento situato al primo piano di una palazzina a Canova. Ad essere allertati, alle 5:30, i vigili del fuoco volontari del corpo di Gardolo e il corpo permanente di Trento. Due persone sono state trasferite in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio, evacuato l’intero stabile – avvalendosi dell’autoscala per portare in salvo le persone che si trovavano ai piani superiori – e salvato i gatti che si trovavano nell’appartamento interessato dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario di Trentino Emergenza.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino