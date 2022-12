FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / DENNO * INFORTUNIO LAVORO: « ESCAVATORE FINISCE IN AVVALLAMENTO DEL TERRENO, ESTRATTO L’OPERAIO CON CUSCINI SOLLEVAMENTO PNEUMATICI »

09.30 - venerdì 16 dicembre 2022

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri a Bolognano di Arco. Erano le 18 quando un mini escavatore è finito in un avvallamento del terreno, ribaltandosi su un fianco. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente ed ha visto i vigili del fuoco volontari di Arco estrarre l’operaio a bordo, avvalendosi di cuscini di sollevamento pneumatici, per poi affidarlo alle cure dei sanitari. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Arco