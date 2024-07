FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO * CONCORSO INTERNAZIONALE “CTIF“: «VALSUGANA, ATTESI 900 TRA ALLIEVI ED ACCOMPAGNATORI (21-28/7/»

16.43 - mercoledì 17 luglio 2024

Presentata questa mattina, presso la Sala Wolf del palazzo della Provincia autonoma di Trento, la 24esima edizione del Concorso Internazionale CTIF vigili del fuoco allievi. Attesi in Valsugana, dal 21 al 28 luglio, 900 tra allievi ed accompagnatori, in rappresentanza di 70 squadre. 22 le nazioni presenti. Nei giorni dell’evento al lavoro circa 1000 volontari provenienti da tutto il Trentino.

Hanno tra i 10 ed i 16 anni e sono accomunati da un unico sogno, quello di diventare pompieri al raggiungimento della maggiore età. Sono i protagonisti del Concorso Internazionale CTIF vigili del fuoco allievi, di scena a Borgo Valsugana dal 21 al 28 luglio. Ben 22 le nazioni rappresentate, dal Giappone alla Croazia, dal Regno Unito all’Ucraina, dalla Finlandia al Portogallo.

La cittadina di Borgo Valsugana, e con essa l’intero Trentino, è pronta a colorarsi e vestirsi a festa grazie all’arrivo di 900 tra allievi vigili del fuoco ed accompagnatori, in rappresentanza di 70 squadre appartenenti a 22 nazioni. A questi vanno aggiunti 22 capidelegazione, 80 giudici di gara e 15 membri della Commissione Internazionale per un totale di circa 1000 persone.

L’evento, molto atteso, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Sala Wolf del palazzo della Provincia autonoma di Trento. A dare la misura del grande sforzo compiuto dalla macchina organizzativa è stato Emanuele Conci, ispettore dell’unione distrettuale Valsugana e Tesino e presidente del comitato organizzatore. «Da ormai quasi due anni siamo al lavoro per preparare il Concorso, una sorta di “Olimpiadi” per allievi vigili del fuoco. Riuscire a portare in Trentino una manifestazione di questa portata, trovando l’accordo con la Commissione Internazionale CTIF, non è stato semplice. Ci siamo riusciti grazie al lavoro di tanti ed in particolare di Corrado Paoli, responsabile del settore provinciale CTIF allievi». Grande l’attenzione all’aspetto della sostenibilità ambientale che si è tradotta nella certificazione UNI ISO 20121 e in numerose accortezze, come l’utilizzo di stoviglie lavabili e riciclabili.

Conci ha quindi illustrato il programma dell’evento che, accanto alle gare di abilità in programma nella mattina di giovedì 25 luglio, prevede numerose altre iniziative all’insegna del confronto e dello scambio in un colorato e festoso incontro di lingue e tradizioni diverse.

Tra i momenti più attesi la cerimonia di apertura con sfilata, in programma lunedì sera alle 20.30 presso Corso Ausugum e Piazza Degasperi, la presentazione delle nazioni che animerà Piazza Degasperi a partire dalle 19:30 nella serata di venerdì 26 luglio, e la cerimonia di chiusura che si svolgerà sabato 27 luglio presso lo stadio, con inizio alle 20:30. Di grande significato è la partecipazione della banda del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da 44 elementi, che si esibirà mercoledì 24 luglio in Piazza Degasperi. Un’esibizione che contribuirà a dare ancora più lustro alla manifestazione.

Per Luigi Maturi, presidente della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, poter ospitare una manifestazione di tale portata è motivo di grande orgoglio. Ha quindi messo in risalto il grande lavoro portato avanti dal comitato organizzatore di cui fa parte anche il vicepresidente della Federazione Daniele Postal, e dei tanti volontari, nonché il grande impegno della Provincia da un punto di vista finanziario. Non poteva mancare un grande in bocca al lupo rivolto alle due formazioni trentine (una femminile e una maschile) che rappresenteranno l’Italia e che «da mesi si stanno preparando con allenamenti settimanali dopo una durissima fase di selezione. Per voi – ha detto Maturi rivolgendosi agli allievi, emozionati, presenti in sala -sarà un’edizione particolare che per la prima volta vivrete come organizzatori e non come ospiti».

«Quello che andrà in scena tra pochi giorni – ha spiegato l’assessore all’urbanistica, energia e trasporti Mattia Gottardi – è un evento imponente e molto importante, di caratura internazionale, e dunque il mio ringraziamento va alla macchina organizzativa: gestire 70 squadre di 22 nazioni diverse non è affatto semplice e comporta uno sforzo notevole dell’apparto logistico e amministrativo. Eppure per la capacità messa in campo, pare che si organizzino i campionati ogni anno, a dimostrazione di quanto la macchina dei volontari, sappia lavorare bene e coinvolgere attivamente altre forze. Al di là dell’aspetto sportivo, se da un lato ricorderete questi campionati per tutta la vita, dall’altro lato quest’esperienza cambierà il vostro modo guardare il mondo. Far parte dei vigili del fuoco cambia il modo di pensare di una persona in modo perenne e vi darà una grande generosità nei confronti della vostra comunità, che nessuno vi potrà togliere e sarà sempre quel qualcosa in più che potrete rivendicare anche sul piano lavorativo. Divertitevi e mettetecela tutta, siamo orgogliosi di voi».

Presente alla conferenza stampa anche Enrico Galvan, sindaco di Borgo Valsugana e presidente della Comunità Valsugana e Tesino. «Per noi sindaci ed amministratori avere come “compagni di viaggio” persone capaci e preparate come i vigili del fuoco volontari, in cui riponiamo la massima fiducia, è fondamentale specie se consideriamo che le emergenze si presentano con sempre maggiore frequenza. In quest’ottica una manifestazione di questa portatale vuole essere anche un ringraziamento della comunità nei confronti di chi dona gratuitamente impegno, passione e capacità a favore della comunità».