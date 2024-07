FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO * BORGO VALSUGANA: “OLIMPIADI” VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI, QUESTA MATTINA LE GARE»

16.54 - giovedì 25 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Entusiasmo, tifo, adrenalina e buone prestazioni hanno accompagnato, nella mattinata di oggi, le gare di abilità tecnica del Concorso Internazionale vigili del fuoco allievi, in corso a Borgo Valsugana. Due le specialità – manovra e staffetta – nelle quali si sono cimentate le 70 squadre in gara, appartenenti a 22 nazioni, incoraggiate e sostenute dal folto pubblico presente sulle tribune del centro sportivo di Borgo Valsugana. Il calendario delle “olimpiadi” propone domani un’interessante mostra sui caschi utilizzati dai vigili del fuoco, allestita nel municipio di Borgo Valsugana e visitabile dalle 17:30 alle 22, e la folcloristica presentazione delle nazioni in gara che animerà Piazza Degasperi dalle 19:30 alle 23.00.

Le classifiche ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore sul sito dell’evento, all’indirizzo https://www.ctif2024.com/