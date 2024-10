FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / ARCO * INCENDI: «IN FIAMME MATERIALI PLASTICI DISCARICA MAZA / ROGO ISOLA ECOLOGICA A CHIANO»

09.53 - martedì 15 ottobre 2024

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco volontari del corpo di Arco. Alle 2:30 l’allarme è scattato per due incendi. Il primo ha interessato il cantiere di bonifica alla discarica della Maza. In fiamme un cumulo di materiali plastici. Sul posto, accanto ai pompieri, il Nucleo operativo radiomobile, chiamato a ricostruire l’origine dell’incendio. L’intervento si è concluso attorno alle 6:30 circa. Il secondo rogo è invece scaturito, e prontamente domato dai vigili arcensi, presso un’isola ecologica nei pressi dell’abitato di Chiano. Presente anche il Nucleo operativo radiomobile.