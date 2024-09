FEDERAZIONE VVF VOLONTARI DEL TRENTINO * MALTEMPO: «QUESTA MATTINA I PRIMI INTERVENTI DELLA COLONNA MOBILE IN EMILIA ROMAGNA»

09.42 - giovedì 19 settembre 2024

Questa mattina i primi interventi della colonna mobile trentina in Emilia Romagna. È partita ieri alle 20, da Rovereto, la colonna mobile trentina diretta in Emilia Romagna, precisamente a Modigliana, dove nelle prossime ore è attesa una forte ondata di maltempo che potrebbe colpire le province di Forlì-Cesena e Faenza. Della delegazione fanno parte 12 vigili del fuoco volontari appartenenti alle unioni Giudicarie e Alto Garda e Ledro, coordinati da Lorenzo Righi, ispettore dell’unione Alto Garda e Ledro. Per i vigili del fuoco volontari trentini il lavoro è iniziato già questa mattina, con i primi sopralluoghi e interventi.