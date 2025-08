FEDERAZIONE VIGILI FUOCO VOLONTARI – TRENTINO * VEZZANO: «FRONTALE TRA AUTO E FURGONE, CINQUE I FERITI»

11.10 - lunedì 4 agosto 2025

Un furgone e un’auto sono stati interessati da un frontale che si è verificato questa mattina sulla SS 45bis a Vezzano, nel tratto di strada compreso tra le località Vecchio mulino e Sant’Anna.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente e si è concretizzata nell’intervento dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Vezzano e di Lasino, impegnati per quasi due ore, che hanno messo in sicurezza l’area, prestato le primissime cure alle persone ferite in attesa dell’arrivo del personale sanitario, e ripristinato la sede stradale sulla quale si è riversato del carburante. Sono intervenute anche due ambulanze del 118, i carabinieri delle stazioni di Mattarello e di Trento, la polizia locale, il Servizio gestione strade della Provincia.

A seguito del sinistro cinque persone sono rimaste ferite. Pesanti i disagi alla viabilità, con la strada che è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.