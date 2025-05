FEDERAZIONE CORI TRENTINO * SERATA “DE PU BELE NO GHE N’È”: «L’OMAGGIO DEI CORI SAT E CIMA TOSA, A LUIGI PIGARELLI»

10.03 - domenica 4 maggio 2025

Tutto esaurito per la serata di gala della quinta edizione del concorso nazionale al teatro di Pergine Valsugana. L’omaggio dei cori della Sat e Cima Tosa a Luigi Pigarelli, “rivisitato” anche da da Lucio Gardin.

È stata un grande successo la serata di gala “De pu bele no ghe n’è” (dal celeberrimo Paganella) dedicata a Luigi Pigarelli nel 150° anniversario della nascita nel corso della quinta edizione del concorso nazionale per cori maschili a lui intitolato e organizzato ieri e oggi dalla Federazione cori del Trentino.

Lo spettacolo ha attirato il pubblico delle grandi occasioni al teatro comunale di Pergine, con tutti i 432 posti disponibili esauriti soprattutto per assistere all’esibizione del coro della Sat.

L’interesse non era solo rivolto ai canti della famosa formazione corale, ma anche alla direzione, affidata non più solo alla mano come sempre discreta e sapiente del maestro Mauro Pedrotti, ma anche a Fiorella Monsorno, da lui stesso indicata come suo successore. A rendere omaggio alla figura e all’opera di Pigarelli nel 150° della nascita del musicista trentino è stato poi il coro Cima Tosa di Fiavè-Stenico diretto da Piergiorgio Bartoli, che ha proposto alcuni dei canti più conosciuti armonizzati da Pigarelli (La Paganella, Sui monti fioccano, Il galet ciricchichi, il povero soldato, Il canto del minatore) seguiti dalla Ninna nanna di Renato Dionisi e da Quattro cavai/la banda di Antonio Pedrotti.

Il coro Sat ha offerto una magistrale esecuzione di altri cinque “mitici” brani di Pigarelli (Valsugana, Serenada a Castel Toblin, C’erano tre sorelle, La pastora, Tanti ghe n’è, per concludere con Un anello d’oro fino,di Andrea Mascagni, e Entorno al foch, armonizzata dal grande Arturo Benedetti Michelangeli. Mattatore della serata di gala, presentata dal critico musicale e giornalista Angelo Foletto, è stato il comico Lucio Gardin, che ha rivisitato in chiave al tempo stesso profonda e umoristica la figura di Luigi Pigarelli, conquistando la simpatia del pubblico.

Due linguaggi insolitamente accostati, quello teatrale comico e quello musicale corale di ispirazione popolare, fusi per coinvolgere un pubblico non solo di esperti e appassionati, dove il protagonista rimane l’illustre magistrato Trentino con la sua storia e la sua musica. Lucio Gardin ha scritto e curato lo slide show che ha introdotto il concerto dei cori Cima Tosa e SAT. Con una narrazione a tratti poetica ed a tratti divertente, con la stessa vena ironica che è riconosciuta a Pigarelli, Gardin ha ripercorso con fotografie originali e momenti musicali le tappe salienti della vita professionale e artistica del magistrato.

Un ritratto che ha riportato alla luce la vicenda umana, artistica e professionale di Luigi Pigarelli, restituendogli voce e memoria. I due cori sono quelli che, naturalmente, interpretano in modo magistrale e autentico la musica scritta da Pigarelli: il Coro della Sat perché ne è il depositario e primo interprete, Pigarelli ha infatti armonizzato poco meno di un centinaio di brani per il Coro di Trento; il Coro Cima Tosa di Fiavé-Stenico, per la sua precisa scelta di riproposizione di quella tradizione attraverso studio dedizione e sensibilità nuove e originali.

A coronare la serata è stata l’unione delle voci dei due cori per il canto più popolare di Pigarelli, La montanara, salutata dall’ovazione del pubblico.