FEDERAZIONE CORI – TRENTINO * PERGINE- CONCORSO NAZIONALE PIGARELLI: «LA GIURIA HA SCELTO I 5 CORI FINALISTI»

15.05 - domenica 4 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La giuria del concorso nazionale per cori maschili Luigi Pigarelli, organizzato dalla Federazione cori del Trentino e in corso al teatro comunale di Pergine, dopo le due semifinali di ieri e oggi, nelle quali si sono esibiti i 13 cori iscritti alla competizione, ha selezionato i cinque cori finalisti (nelle passate edizioni ne erano state selezionati sei).

A contendersi la vittoria saranno il Gruppo vocale Vihar di Trieste, il coro Verrés di Verrés (Aosta, nella foto), il coro Voci delle Dolomiti di Belluno, coro Montecimon di Miane (Treviso), il coro Nives di Premana (Lecco). Alle 15.00 questi cinque cori eseguiranno tre brani ciascuno (uno dei quali di Luigi Pigarelli). Il verdetto conclusivo della giuria e la proclamazione dei primi tre classificati sono attesi alle 18.00. Saranno inoltre assegnati quattro premi speciali: il premio per la miglior esecuzione di un brano di Pigarelli; il premio Feniarco per la migliore esecuzione di un brano scritto dopo il 2000; il premio per il miglior progetto presentato come filo conduttore dei canti proposti da un coro; e il premio Città di Pergine assegnato al miglior coro trentino.