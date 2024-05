FDI – TRENTO * WELFARE: «FOCUS SU CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E VIOLENZA CONTRO DONNE, CON ON. MORGANTE – DEPRETTO – IURLARO»

07.17 - giovedì 30 maggio 2024

“Ieri a Rovereto con l’Avv. Paola Depretto Responsabile regionale del Dipartimento Famiglia e valori non negoziabili ed il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Iurlaro che ringrazio, abbiamo affrontato diverse tematiche : le pari opportunita’, le misure concrete fatte dal governo Meloni in questi 18 mesi per sostenere la maternita’, la natalita’, la conciliazione famiglia lavoro, la legge contro la violenza sulle donne e l’abominevole pratica dell’utero in affitto. ”

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia e Responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia e valori non negoziabili del partito, On. Maddalena Morgante, a margine dell’evento ‘WELFARE E POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA”