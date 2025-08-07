Popular tags: featured 20
FDI – TRENTO * ENIGMISTICA TRICOLORE 2025: «AL VIA LA CAMPAGNA ESTIVA “GIUSTIZIA E SICUREZZA NON SOLO PAROLE“, IN PIAZZA FIERA (8/8 ORE 16.00)»

19.47 - giovedì 7 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Come ogni estate anche quest’anno presenteremo l’edizione 2025 dell’enigmistica tricolore. La campagna estiva del nostro cruciverba avrà come titolo “Giustizia e Sicurezza non solo parole” e presenterà con opuscoli e un cruciverba gigante le riforme che gli italiani aspettano da decenni stimolando la cittadinanza a compilarlo insieme a noi e individuando le giuste soluzioni alle definizioni delle parole crociate.

L’evento sarà in modalità Flash Mob alle ore 16:00 di venerdì 8 agosto presso Piazza Fiera a Trento.

Alessandro Iurlaro
Presidente Provinciale Fratelli d’Italia Trento

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

