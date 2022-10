FDI – TRENTO * CIRCOSCRIZIONE BONDONE – SOPRAMONTE CHIUSURA UFFICI: CAINELLI, “ABBIAMO DEPOSITATO QUASI 400 FIRME, PER CHIEDERNE LA RIAPERTURA”

11.03 - lunedì 17 ottobre 2022

Chiusura uffici Circoscrizione Bondone a Sopramonte, Cainelli (Fratelli d’Italia): “Depositate quasi 400 firme per chiedere la riapertura”.

A partire da martedì 8 febbraio 2022 gli uffici nelle Circoscrizioni Meano, Bondone e Sardagna sono stati chiusi a causa di una riorganizzazione del personale dell’Amministrazione della Città di Trento finalizzata a far fronte a una momentanea mancanza di organico dovuta alla presenza di impiegati non in regola con le disposizioni per il contrasto all’emergenza Covid-19 e per l’accesso ai luoghi di lavoro. Fino al giorno precedente alla chiusura, gli uffici delle sopracitate Circoscrizioni erano aperti tre mattine alla settimana a Meano, tre giorni alla settimana a Sopramonte e due giorni alla settimana a Sardagna.

In un’intervista rilasciata a un quotidiano locale proprio lo scorso febbraio, l’Assessore con delega alla coesione e servizi territoriali Mariachiara Franzoia, in merito alla questione dichiarava che “Si tratta di una scelta urgente, per fronteggiare temporaneamente una fase di emergenza” e che “Mi sono presa l’impegno di attutire quanto più possibile le chiusure, cercando di capire se vi è possibilità di ripristinare qualche apertura, uno o due giorni alla settimana”.

Vista la centralità degli uffici territoriali, soprattutto per anziani e soggetti fragili che abitano lontani dal centro città, nelle scorse settimane mi sono fatta promotrice di una petizione popolare, depositata in Comune a Trento lo scorso 12 ottobre 2022 e sottoscritta da quasi 400 persone, per chiedere all’Amministrazione comunale di attuare tutte le azioni necessarie, affinché gli Uffici della Circoscrizione n. 03 – Bondone a Sopramonte possano essere riaperti al più presto quantomeno per l’equivalente di una giornata in settimana, coinvolgendo e informando i cittadini in relazione a tale tematica.

Serena Cainelli (FdI)

Consigliere Circoscrizione 03 Bondone