FDI TRENTINO * MINACCE AD ON. URZÌ, IURLARO, «SOLIDARIETÀ, CONDANNIAMO IL POST SU FACEBOOK DI UN UTENTE CHE SI FIRMA “MAMMOTH KLAVA”»

13.36 - martedì 23 settembre 2025

La Presidenza Provinciale di Fratelli d’Italia esprime piena solidarietà all’On. Alessandro Urzì e condanna con forza le minacce di morte rivolte allo stesso tramite Facebook da un utente che si firma “Mammoth Klava” e che ne augura la morte. È inaccettabile che nel 2025 si ricorra a intimidazioni così gravi, violente non solo nei contenuti ma anche nelle forme, per silenziare il dissenso politico.

L’On. Urzì, coordinatore regionale FdI per il Trentino-Alto Adige, con il suo impegno pubblico a difesa dei principi della libertà di pensiero, del pluralismo e della difesa dei valori della nostra comunità, merita rispetto e tutela, non minacce.

Noi non ci fermeremo davanti a queste intimidazioni. Invitiamo tutte le istituzioni democratiche, le forze dell’ordine, gli organismi politici e la società civile a prendere posizione chiara e decisa contro ogni forma di odio, violenza verbale e intimidazione politica.

Chiediamo che venga immediatamente avviata un’indagine seria e puntuale per individuare il responsabile, affinché chiunque assuma atteggiamenti simili risponda davanti alla legge. La democrazia richiede coraggio, responsabilità, rispetto reciproco. Non arretreremo di un passo.

Alessandro Iurlaro

Presidente Provinciale Fratelli d’Italia Trento