FDI – TRENTINO * ATTIVITÀ PARTITO: ON.URZÌ, «FRANCA PENASA HA ADERITO A FRATELLI, IL SALUTO DA PARTE DI ARIANNA MELONI E DELL’ON. GIOVANNI DONZELLI»

17.10 - martedì 15 luglio 2025

Franca Penasa ha aderito a Fratelli d’Italia del Trentino. “Siamo un partito che sul territorio cresce costantemente nei numeri ed in qualità”, hanno oggi all’unisono oggi a Roma, il coordinatore regionale on. Alessandro Urzì, l’assessore provinciale Francesca Gerosa, il capogruppo consigliere Daniele Biada e l’On. Alessia Ambrosi.

Franca Penasa ha ottenuto oggi anche l’incoraggiamento ed il saluto nel partito da parte del responsabile della segreteria politica Arianna Meloni e del responsabile organizzazione Giovanni Donzelli.

La sfida è lanciata: rafforzare la classe dirigente del primo partito di governo nazionale che nei numeri elettorali anche in provincia di Trento ha guadagnato la sua leadership all’interno del centro destra.

Penasa è un personaggio che conta: sindaco di Rabbi per 15 anni, Consigliera regionale e provinciale, per dieci anni Presidente del settore Trentino del Parco nazionale dello Stelvio, dal 2014 componente della Commissione dei 12 e fra le personalità più competenti in materia di autonomia e norme di attuazione.

Sarà l’anello di collegamento che assieme al presidente della Commissione dei Sei Alessandro Urzì ed al commercialista Maurizio Cataldo permetterà il migliore raccordo fra il sistema autonomo locale e lo Stato proprio attraverso la commissione paritetica regionale.

La segreteria regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige