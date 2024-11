FDI TN-AA * TUTELA VITTIME * FARCI, “L’ARTE È AMORE LA VIOLENZA NON È UN DESTINO”, EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO DELLA DONNA»

19.31 - sabato 23 novembre 2024

Evento artistico commemorativo “L’arte è amore, la violenza non è un destino” del Dipartimento di Fdi “Tutela vittime”, questa mattina a Bolzano in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, il 25 novembre.

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa a Bolzano presso la sala Fronza, per l’evento commemorativo “L’arte è amore, la violenza non è un destino”, organizzato dal dipartimento di Fdi “Tutela vittime” (Coordinatrice nazionale del dipartimento è la Senatrice Cinzia Pellegrino).

In qualità di responsabile regionale del Dipartimento ho illustrato il contenuto del volantino di prevenzione “I sette segnali di una relazione malata” e le Leggi attuate dal Governo Meloni ,a sostegno delle donne vittime di violenza, per sensibilizzare i giovani alla cultura del rispetto e contrastare la violenza sulle donne.

Il volantino verrà distribuito nelle piazze della regione Trentino Alto Adige, davanti alle scuole superiori e nei gazebo di FdI, per sensibilizzare, prevenire le vittime e contrastare la violenza sulle donne con lo scopo di educare i giovani al rispetto della coppia e della donna.

Ringrazio: il Vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano (Marco Galateo), il Capogruppo FdI della Provincia Autonoma di Bolzano (Anna Scarafoni), Patrizia Brillo (Consigliera comunale FdI Bolzano) per i loro interventi sul tema a livello territoriale. Il deputato Alessandro Urzì, che ha coordinato l’iniziativa, ma che per impegni istituzionali non ha potuto presenziare e all’ospite d’onore Rosa Valenti autrice del libro “Oltre il codice del silenzio, decifrare la violenza sulle donne”.

Silvia Farci

Responsabile Regionale Trentino Alto Adige – Dipartimento Fdi tutela vittime