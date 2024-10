FDI – GRUPPO PAT * ECRI – CONSIGLIO D’EUROPA: “ ACCUSE DI RAZZISMO ALLE FORZE DELL’ORDINE? LA NOSTRA SOLIDARIETÀ E VICINANZA A CHI SI IMPEGNA PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI”

12.31 - mercoledì 23 ottobre 2024

Accuse di razzismo da parte dell’ECRI alle Forze dell’Ordine, Gruppo Consiliare FdI: “Solidarietà e vicinanza a donne e uomini delle FFOO che ogni giorno si impegnano per la sicurezza dei nostri cittadini”.

Si rimane davvero spiazzati nella lettura del rapporto stilato dalla Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, secondo il quale la polizia italiana compierebbe “profilazione razziale” nel corso delle sue attività, mentre la politica negli ultimi anni sarebbe diventata sempre più “xenofoba”, con un dibattito pubblico dai toni “divisivi” su stranieri e LGBT.

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia e la Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento esprimono solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, impegnati ogni giorno nel garantire il rispetto della legge da parte di tutti, a tutela della sicurezza dei nostri cittadini.

L’operato del Governo Meloni, rimarcato dalla recente approvazione alla Camera dei Deputati del Decreto Sicurezza, va esattamente in questa direzione, riconoscendo il diritto alla sicurezza della nostra cittadinanza come un diritto fondamentale, inasprendo le pene nei confronti di chi delinque e rafforzando le tutele previste per le Forze dell’ordine e le Forze Armate tramite l’introduzione nuove aggravanti, inasprendo le pene e introducendo nuovi reati per chi minaccia, esercita resistenza oppure provoca lesioni nei confronti di un pubblico ufficiale.

Ribadiamo con forza come la sicurezza degli italiani e la tutela degli ultimi rimangono una priorità per Fratelli d’Italia, che può essere garantita solamente grazie al sempre maggiore e capillare controllo del nostro territorio da parte delle Forze dell’Ordine, le quali meritano rispetto e stima.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Daniele Biada

Cons. Carlo Daldoss

Cons. Christian Girardi

Vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa