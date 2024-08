FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * TRANSIZIONE ECOLOGICA E BICICLETTE: «NESSUNA IMPOSIZIONE? IANESELLI MISTIFICA LA REALTÀ DEI FATTI»

11.55 - venerdì 9 agosto 2024

Nessuna imposizione? Ianeselli mistifica la realtà dei fatti. Da quando si è insediata l’attuale Amministrazione Comunale, il Sindaco della nostra città, supportato dall’onnipresente Assessore esterno Facchin che ricordiamo essere stato imposto e quindi non votato dai cittadini, non ha fatto altro che parlare di transizione ecologica e biciclette, incentrando la propria azione su una visione che non si sposa per nulla con le reali esigenze dei nostri concittadini e con le peculiarità del territorio comunale.

Il concetto di mobilità alternativa e sostenibile è stato estremizzato in ogni sua sfaccettatura e i tanti percorsi ciclabili improbabili realizzati ne sono la testimonianza più concreta, basti pensare a quanto fatto su via Perini ed ora su via Grazioli.

Oggi Ianeselli parla sulla stampa locale di “nessuna imposizione”, ma quando amministri una città e con i tuoi provvedimenti metti letteralmente in crisi la mobilità privata e rendi la vita impossibile ai residenti, continuando a parlare di libertà di scelta, il discorso rischia davvero di assumere dei toni a dir poco grotteschi.

Ci divide una distanza siderale da questa Amministrazione Comunale, siamo distanti anni luce da una visione coercitiva della mobilità privata. Governare una città non significa imporre ai cittadini le proprie idee e le proprie visioni, ma fornire delle valide alternative affinché gli stessi cittadini scelgano in maniera autonoma e consapevole una determinata strada per il bene della comunità.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.