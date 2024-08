FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * SICUREZZA: «ANCORA VIOLENZA CON AGGRESSIONE IN CENTRO, QUESTA VOLTA IN VICOLO COLICO»

14.25 - mercoledì 7 agosto 2024

Ennesima aggressione in centro a Trento nella serata di ieri, poco prima delle 22.00. A farne le spese una giovane coppia che stava tranquillamente percorrendo Vicolo Colico. A scatenare la furia di un gruppo di magrebini, la comprensibile reazione del ragazzo dopo una serie di molestie ai danni della propria fidanzata. In base al racconto di alcuni testimoni, abbiamo appreso che la coppia, successivamente assistita dal personale medico del Pronto Soccorso, sarebbe stata presa a bottigliate e a cinghiate su varie parti del corpo.

Un altro grave episodio, dunque, un’altra situazione che evidenzia chiaramente la necessità di maggior sicurezza e di un maggior presidio del territorio cittadino anche nelle ore serali, oltre che in quelle notturne. La zona in questione è tristemente nota da tempo per le criticità legate alla sicurezza urbana, basti ricordare la “mega rissa” avvenuta nel dicembre scorso e che ha coinvolto proprio via Cavour, via Orfane, via Pozzo e lo stesso vicolo Colico.

Proprio durante la seduta del Consiglio Comunale del 16 luglio scorso, abbiamo chiesto conto al Sindaco dello stato di degrado di vicolo Colico, non solo da un punto di vista della pulizia, ma anche della sicurezza e dei provvedimenti connessi ad essa che a nostro modo di vedere potrebbero sicuramente aiutare. Vi è stata una chiusura pressoché totale da parte dell’Amministrazione sul discorso illuminazione del vicolo, ritenuta idonea nonostante le nostre ripetute rimostranze, suffragate anche dall’opinione di molti cittadini che attraversano quotidianamente quella zona.

È stato annunciato uno studio per il posizionamento di nuove telecamere proprio in Vicolo Colico, cosa di cui non capiamo il senso, alla luce della chiara emergenza relativa alla sicurezza dell’intera zona e a maggior ragione dopo questo ennesimo gravissimo episodio. Se servono, perché oramai l’abbiamo capito tutti che servono, le telecamere ad alta risoluzione si installano nel più breve tempo possibile!

Ma il Sindaco ha parlato anche dell’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale nelle ore serali e notturne, cosa che ad oggi, stando alle testimonianze di residenti ed esercenti della zona, sembra non sia ancora avvenuta.

Insomma, se vogliamo prevenire ed arginare questi episodi di violenza sul nostro territorio dobbiamo agire, non perderci in mille studi e considerazioni!

Esprimiamo la nostra personale vicinanza alla coppia aggredita nella serata di ieri, consapevoli di quanto ci sia ancora da lavorare per aumentare la sicurezza nella nostra città, ma anche e soprattutto di come con certi personaggi che vagano sul territorio, eventi e spettacoli per animare le piazze, nella speranza di impedire la loro azione, purtroppo non bastano più.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.