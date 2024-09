FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * SCUOLA INFANZIA PIEDICASTELLO: «ANCORA DEGRADO NOTTURNO NELLE PERTINENZE INTERNE, SITUAZIONI DISGUSTOSE »

09.49 - giovedì 5 settembre 2024

Passano gli anni, ma il copione del triste film a cui il personale della Scuola dell’infanzia di Piedicastello è costretto ad assistere quotidianamente è sempre lo stesso! Ogni mattina, tracce di accampamenti notturni, della consumazione di pasti nonché di vomito ed escrementi, fanno da cornice alle pertinenze esterne della struttura. Situazioni disgustose a cui lo stesso personale è costretto a porre rimedio.

Avevamo già denunciato nel corso di questa consiliatura tali situazioni, certi allora e certi oggi che l’unico modo efficace per risolverle, sia quello di interdire l’accesso allo stabile con delle protezioni adeguate. Auspichiamo pertanto degli interventi immediati di messa in sicurezza delle pertinenze da parte dell’Amministrazione Comunale, sia per un discorso di tutela di un luogo sensibile come la Scuola dell’infanzia di Piedicastello, ma anche e soprattutto a tutela della dignità e della professionalità del personale della struttura che quotidianamente si trova costretto a mettere letteralmente le mani in situazioni a dir poco disgustose.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.