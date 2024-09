FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * RIFIUTI: «SACCHI NERI A ROMAGNANO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE LEGITTIMA L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DELL’AREA EX DEPURATORE?»

11.30 - venerdì 13 settembre 2024

Fioccano le testimonianze fotografiche dei residenti dell’abitato di Romagnano che da qualche settimana si trovano a fare i conti con cataste quotidiane di sacchi neri di rifiuti indifferenziati all’angolo tra via dei Rimoni e la SP90, cataste che vengono prontamente rimosse dagli operatori di Dolomiti Ambiente.

Risulta quasi superfluo sottolineare che i rifiuti in questione sono prodotti dagli oramai “storici occupanti” dell’area che un tempo ospitava il depuratore fognario rionale. Evidentemente, quello che avevamo preannunciato nelle scorse settimane in aula, in relazione alla volontà da parte della Presidente della Circoscrizione Camilla Giuliani e dell’Amministrazione di dotare gli occupanti di un’isola ecologica o quantomeno di appositi bidoncini, in qualche modo è stato realizzato in barba ad ogni regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma soprattutto alla faccia di tutti i cittadini che rispettano le regole, anche quelle non scritte per un vivere civile e che pagano il dovuto per lo smaltimento dei loro rifiuti.

Riteniamo pertanto che tale atto evidenzi a tutti gli effetti una legittimazione dell’occupazione abusiva dell’area ex depuratore di Romagnano da parte dell’Amministrazione Comunale, nonché da parte della Presidente della Circoscrizione Giuliani.

Nelle scorse ore, come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, abbiamo depositato in tal senso un’interrogazione per chiedere conto di tale situazione al Sindaco e all’Assessore competente.

Vogliamo capire chi abbia autorizzato questa modalità di smaltimento dei rifiuti da parte degli occupanti dell’area in oggetto, a cosa sia riconducibile una produzione così massiccia di rifiuti indifferenziati che dovrebbe comunque far scattare dei controlli da parte della Polizia Locale sulla natura degli stessi, ma soprattutto chi paga per tale servizio, perché i cittadini rispettosi delle regole non possono sempre essere come si suol dire “cornuti e mazziati”!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.