FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * LARGO NAZARIO SAURO: «DEGRADO E DISTURBO NOTTURNO, PROSEGUE IL DISAGIO DEI RESIDENTI»

10.34 - martedì 13 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nelle ultime settimane, complice un clima tipicamente estivo che rende gradevole la permanenza all’esterno nelle ore serali e notturne, stiamo ricevendo tantissime segnalazioni circa il disagio dei residenti di Largo Nazario Sauro, disturbati proprio nelle ore del riposo dai soliti capannelli di personaggi “schiamazzanti” dediti al consumo di birre e superalcolici che stazionano fino alle prime ore del mattino sulla panchina a ferro di cavallo presente nella piazza riqualificata solo qualche anno fa. Una situazione ampiamente nota al Sindaco e di cui ci eravamo occupati più volte negli anni passati, ricevendo come “risposta” dall’Amministrazione Comunale l’installazione di una serie di vasche con tanto di separé floreali che hanno addirittura garantito una maggior privacy ai disturbatori seriali che la notte animano la piazza del rione.

D’altronde, basta farsi un giro sulla piazza alle prime ore del mattino per rendersi conto di quello che avviene la notte. Bottiglie abbandonate ovunque, tracce di bevande e in alcuni casi di urina e vomito, palesano una situazione mortificante per tutta la zona che come sempre gli operatori di Dolomiti Ambiente che ringraziamo per il loro costante impegno, sono costretti a fronteggiare con pulizie che vanno ben oltre la soglia della normalità.

Ora speriamo che a seguito di tutti i messaggi ricevuti dai residenti e della nostra ennesima denuncia pubblica, il Sindaco faccia la cosa giusta e rimuova quelle panchine che se vogliamo dirla tutta, proprio in relazione a quanto vengono lordate la notte, non sono per nulla utilizzate dagli anziani e dai residenti in generale della zona.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.