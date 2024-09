FDI – GRUPPO CONSILIARE S. GIUSEPPE (TN) * LE ALBERE: «SITUAZIONE “EMERGENZIALE”, SI AUMENTI LA PRESENZA DELLE FORZE DELL’ORDINE»

10.47 - giovedì 12 settembre 2024

Rischi sicurezza in zona Le Albere. La zona de Le Albere è uno dei gioielli di Trento frequentato da cittadini di ogni età, residenti e non, cui si aggiungono i turisti in gran parte giunti per il Muse ma anche coinvolti nelle più disparate possibilità di attività all’aperto, ivi comprese kermesse sportive e musicali.

Questo luogo di gioia ed aggregazione con l’imbrunire diventa un punto non frequentabile in sicurezza, come riportato dalla cronaca locale, dove gli episodi di disturbo delle quiete pubblica, di violenza fisica e verbale, di cui da ultimo la rapina e l’accoltellamento ai danni di un minorenne e la doppia aggressione, sempre a Le Albere e in Via Perini di ieri sera, mercoledì 11 settembre, sono diventati fin troppo frequenti.

La cronaca riporta solo gli episodi più gravi ma è facile trovarsi in spiacevoli situazioni, soprattutto per le giovani donne, che portano le persone ad avere timore di frequentare la zona anche in ragionevoli ore serali.

Ciò principalmente a causa di alcuni gruppetti di ragazzi che, soprattutto in stato alterato dall’assunzione di alcool o droghe, disturbano, minacciano e appunto, talvolta, aggrediscono.

Durante il consiglio di circoscrizione di martedì 10 settembre u.s., abbiamo sollevato la questione e anticipato la presentazione di formale documento, che sarà discusso nel prossimo consiglio di circoscrizione in cui chiediamo con forza di intraprendere azioni atte a fronteggiare questa situazione “emergenziale”, come aumentare la presenza delle forze dell’ordine e rafforzare i controlli soprattutto nelle ore serali. Al di là della tempistica formale, è innegabile che, la situazione stia ormai sfuggendo al controllo e quindi ci facciamo portatori delle richieste di sicurezza che provengono dai residenti della circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara.

Gruppo Consiliare Circoscrizionale San Giuseppe – Santa Chiara

di Fratelli d’Italia – A.N.