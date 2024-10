FDI – GRUPPO CONSILIARE PAT * VISITA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO: «MOMENTO DI CONFRONTO E VICINANZA AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA»

11.26 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Visita alla Casa circondariale di Trento: Gruppo consiliare FdI “Momento di confronto e di vicinanza al personale di polizia penitenziaria”. Nella giornata di ieri il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia e la Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa hanno visitato la Casa circondariale di Trento, accompagnati dal Direttore della struttura, la dottoressa Anna Rita Nuzzaci. L’occasione ha permesso ai Consiglieri di ringraziare tutto il personale della polizia penitenziaria per il delicato ed essenziale lavoro che svolgono all’interno della struttura. Durante l’incontro con i rappresentanti degli addetti alla sicurezza dei detenuti e il Responsabile degli educatori, ci si è confrontati sulla situazione attuale della Casa circondariale.

Come sottolineato dalla dottoressa Nuzzaci, allo stato attuale, a subire particolare pressione è l’organico della polizia penitenziaria, anche alla luce dell’oggettiva difficoltà nel reperimento di poliziotti con ruolo di ispettore e sovrintendente. A tale riguardo, i Consiglieri hanno ricordato come – negli scorsi giorni – il Governo Meloni sia intervenuto prevedendo norme per punire i comportamenti dei detenuti più indisciplinati.

Oltre a ciò, è emerso come la questione relativa alla carenza di personale non riguardi solamente la polizia penitenziaria, per la quale prosegue il programma di assegnazione di nuovi agenti da parte del Governo nazionale, ma altresì le figure di tipo amministrativo come il personale contabile.

La dottoressa Nuzzaci ha voluto portare all’attenzione dei Consiglieri anche questioni di carattere locale, come la necessità di garantire e potenziare la rete di trasporto urbano, in modo da facilitare il raggiungimento della struttura detentiva, anche in ragione delle circa 500 persone, tra lavoratori e volontari (oltre a chi vi si reca per visitare i detenuti), che gravitano attorno alla stessa.

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia e la Vicepresidente della Provincia hanno assicurato la loro attenzione ai bisogni della struttura, del personale e dei detenuti, ribadendo l’impegno nella sensibilizzazione presso la comunità trentina al fine di ampliare il numero delle cooperative sociali impegnate nell’organizzare iniziative rivolte ai detenuti, anche per promuovere i percorsi di reinserimento lavorativo degli stessi.

*

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Daniele Biada

Cons. Carlo Daldoss

Cons. Christian Girardi

Vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa