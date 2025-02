FDI – GRUPPO CONSILIARE PAT * TERZO MANDATO: «SERVE UN APROCEDURA D’URGENZA SULLE MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE»

17.08 - giovedì 13 febbraio 2025

Testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Procedura d’urgenza sulle modifiche alla legge elettorale, Gruppo Consiliare. FdI: “La nostra posizione sul terzo mandato non cambia. Occorre intervenire per evitare di portare gli elettori alle urne due volte in un breve arco temporale”.

La posizione del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia sul tema del terzo mandato è risaputa e, ne siamo convinti, anche rispettata dai colleghi Consiglieri che compongono la maggioranza provinciale. Lo ribadiamo unitariamente oggi e lo faremo in aula nel momento in cui questo provvedimento legislativo vi approderà, in quanto non sono emersi elementi di novità che possano modificare la nostra posizione.

E’ d’obbligo ricordare che, nella seduta odierna, non sono state poste in votazione le modifiche relative al terzo mandato del Presidente della Provincia, quanto piuttosto una richiesta di procedura di urgenza sulla trattazione del Ddl, permessa dal Regolamento interno del Consiglio provinciale che – caso unico in Italia – consente all’opposizione di bloccare i lavori dell’aula, mediante un ostruzionismo per cui non sono previsti limiti, né termini. In una logica di coalizione, dopo aver ascoltato in aula le motivazioni a supporto della richiesta (tra cui il lunghissimo iter che le modifiche di una legge elettorale possono comportare), abbiamo deciso per il voto di astensione.

Come Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia non vogliamo porre l’attenzione sul numero dei mandati, quanto piuttosto – con senso di responsabilità – sulla necessità di integrare l’articolato della legge elettorale in riferimento al caso di dimissioni del Presidente prima dell’ultimo anno di legislatura, che ad oggi porterebbe l’elettorato alle urne due volte in un breve arco temporale. Ciò, oltre a comportare elevati disagi organizzativi (con conseguenti ricadute negative sulla struttura amministrativa e di conseguenza anche sulla comunità trentina), non potrebbe essere compreso né tantomeno accettato dai cittadini e non farebbe altro che incrementare l’astensionismo ed il sentimento di antipolitica.

*

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Daniele Biada

Cons. Carlo Daldoss

Cons. Christian Girardi

Vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa