FDI – GRUPPO CONSILIARE PAT * SICUREZZA: «APPROVATA NOSTRA MOZIONE DI MOZIONE, A SOSTEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE»

17.22 - mercoledì 12 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sicurezza – FdI: “il nostro sostegno e ringraziamento alle forze dell’ordine”. Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha portato in aula all’attenzione di tutti i gruppi politici una proposta di mozione – approvata con i soli voti della maggioranza – a sostegno di tutte le forze dell’Ordine che, mettendo a rischio anche la propria incolumità, garantiscono ai cittadini sicurezza e protezione.

I recenti fatti di cronaca mostrano una situazione preoccupante in tutto il Paese e anche nella nostra Regione: l’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e del personale delle forze dell’ordine è quotidianamente minacciata e richiede interventi costanti e puntuali per arginare il fenomeno. La civile convivenza è spesso messa in pericolo dalla mancanza di rispetto e violenza rivolta al personale delle forze dell’ordine. Accade sempre più spesso che agenti impegnati nello svolgimento del proprio lavoro subiscano aggressioni, ingiurie e minacce da chi non rispetta le regole e le norme vigenti nel nostro territorio.

Un atto e un impegno formale quindi, non solo simbolico, che punta a mettere in luce l’indispensabile azione di difesa svolta quotidianamente dal personale in divisa e a sensibilizzare l’opinione pubblica sul loro fondamentale servizio di presidio della sicurezza.

Anche il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del discorso di fine anno ha espresso apprezzamento verso il lavoro degli addetti alla nostra sicurezza, auspicando l’adozione di misure efficaci per la tutela delle donne e degli uomini in divisa impegnati a difendere il cittadino, il territorio che abita e le attività che svolge.

*

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Daniele Biada

Cons. Carlo Daldoss

Cons. Christian Girardi

Vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa