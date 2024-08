FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNE TRENTO * VIABILITÀ: «L’INTERSEZIONE CON VIA GIOVANELLI GENERA PROBLEMI, CAUSA PISTA CICLABILE VIA GRAZIOLI»

15.02 - giovedì 8 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

QUALUNQUISTI? AFFERMAZIONI INACCETTABILI DEL SINDACO! IANESELLI CHIEDA SCUSA AI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO

Reputiamo assolutamente inaccettabili le parole del Sindaco nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico urbano che nella giornata di ieri, a seguito del blocco di via Grazioli causato da un veicolo parcheggiato male in prossimità dell’intersezione con via Giovanelli che ha impedito la svolta ad un mezzo di Trentino Trasporti, hanno evidenziato ciò che era chiaro a tutti da tempo, ovvero che la nuova e tanto desiderata dall’Amministrazione Comunale pista ciclabile sulla stessa via Grazioli, avrebbe creato un’infinità di problemi alla circolazione stradale nelle adiacenze del centro cittadino.

Criticità chiare a tutti, dunque, ma non a chi guida la città e che con la solita sconfinata arroganza di chi pensa di essere guidato da chissà quale mano Divina, se ne infischia del parere dei cittadini e tira dritto sulla propria strada… o sarebbe meglio dire sulla propria ciclabile! Davanti all’indifferenza più totale dell’Assessore Facchin e del Sindaco, forti del sostegno di tantissimi cittadini contrariati per questa realizzazione, lo avevamo detto a più riprese in aula che questa pista ciclabile non era opportuna! Stridono le parole di Ianeselli, stridono soprattutto in considerazione del suo passato da sindacalista, di persona che avrebbe dovuto fare dell’ascolto dei lavoratori che vivono il territorio e i suoi problemi, un punto fermo della propria azione. Evidentemente per il primo cittadino la prospettiva è cambiata.

Per quanto riguarda la situazione di via Grazioli, auspichiamo vengano presi quanto prima i necessari provvedimenti, ben consapevoli che a queste condizioni basterà comunque il minimo imprevisto per bloccare nuovamente la circolazione stradale. Ricordiamo inoltre che non è la prima volta che negli ultimi anni si sono dovuti correggere errori di progettazione nella nostra città, basti pensare a quante volte si è dovuto intervenire sulla rotatoria di San Donà, dove non si era tenuto conto del raggio di sterzata dei mezzi del trasporto pubblico che scendono dalla collina.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.