FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * UN CAFFÈ CON IL SINDACO: «UN’INIZIATIVA CHE RIDUCE L’ASCOLTO A PURA APPARENZA E “SNOBBA” LE CIRCOSCRIZIONI»

13.16 - martedì 2 settembre 2025

Un caffè con il Sindaco: un’iniziativa che riduce l’ascolto a pura apparenza e “snobba” le Circoscrizioni. Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Trento muoviamo alcune critiche all’iniziativa “un caffè con il Sindaco”. L’ascolto dei cittadini, fondamento dell’attività di un Sindaco, viene ridotto a pura apparenza, anziché valorizzato come pilastro della democrazia locale. Questo approccio tradisce le aspettative dei trentini per un dialogo autentico e produttivo, capace di consolidare il tessuto sociale della città. Organizzare incontri mattutini (dalle 7 alle 9) all’interno dei bar, significa ridurre l’ascolto ad una chiacchierata fugace, un esercizio paternalistico che privilegia l’immagine del sindaco rispetto a un confronto genuino.

Le istituzioni, nel loro agire quotidiano, devono ispirare rispetto e serietà, non cedere a format informali che ne compromettono la dignità. Sebbene un contesto informale possa sembrare un modo per avvicinare la cittadinanza, tale approccio si addice più a una campagna elettorale che a un’amministrazione responsabile. Diverso sarebbe stato se avesse proposto di incontrare periodicamente i cittadini in Piazza Dante, alla Portela o in altri luoghi “critici” della città: avrebbe dimostrato di avere realmente a cuore i bisogni dei cittadini.

Siamo convinti che un dialogo autentico richieda un confronto strutturato con momenti di incontro regolari e accessibili, che sappiano raccogliere le voci dei cittadini trasformandole in azioni concrete che rispondano a esigenze reali.

Con questa iniziativa, il Sindaco conferma, soprattutto, di non credere nelle Circoscrizioni e che la sua volontà di trasformarle in “Case di Comunità”, è solo di facciata. Riteniamo che sia ancora in tempo per

abbandonare questa idea, optando per un interlocuzione aperta, in luoghi e orari adeguati, restituendo dignità alle sedi circoscrizionali che i cittadini vorrebbero vedere riaperte, anche con servizi essenziali accessibili e vicini ai loro bisogni.

Gruppo Consiliare FdI in Consiglio comunale a Trento