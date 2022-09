FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE TRENTO / INTERROGAZIONE: PASSANTE FERROVIARIO: « CAMION CARICHI DI MATERIALE CON MIASMI ANOMALI, CHE SUCCEDE ALLE AREE EX SLOI E CARBOCHIMICA? »

18.08 - venerdì 02 settembre 2022

CAMION DI PRIMO MATTINO CARICHI DI MATERIALE E MIASMI ANOMALI: CHE SUCCEDE SULLE AREE EX SLOI E CARBOCHIMICA?

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

INTERROGAZIONE n.

CHE SUCCEDE SULLE AREE EX SLOI E CARBOCHIMICA?

Nei giorni scorsi, interloquendo con alcuni cittadini che al mattino presto percorrono via Brennero in direzione sud per recarsi al lavoro in città, siamo venuti a conoscenza della presenza alle ore 5.30 del mattino circa di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 agosto, di un camion con rimorchio già carico di materiale e pronto ad andare via, all’altezza di un capannone che fino a pochi anni fa ospitava un gommista, capannone prospiciente l’area ex Carbochimica.

A detta delle persone con le quali ci siamo confrontati e che percorrevano via Brennero in bicicletta a quell’ora, l’odore anomalo in prossimità dei camion era insolito e particolarmente intenso. Nessun cartello relativo al trasporto di materiali particolari (pericolosi?), è stato notato sul retro del camion in oggetto, presumibilmente lo stesso in tutte le mattine.

Alla luce di quanto abbiamo appreso e in considerazione dello stato di inquinamento delle aree di Trento nord, ex Sloi ed ex Carbochimica, nonché degli attuali lavori di bonifica delle rogge attualmente concentrati sul Rio Lavisotto e del cantiere pilota del Passante Ferroviario, preoccupati per i risvolti che tali miasmi potrebbero avere sulla salute dei cittadini, riteniamo opportuno fare chiarezza su quanto rilevato nella prima mattina dei giorni 24,25 e 26 agosto.

Tutto ciò premesso,

si chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale

1. Se l’Amministrazione Comunale sia a conoscenza di quanto rilevato dai cittadini, circa la presenza di un camion a rimorchio pieno di materiale in via Brennero, all’altezza dell’area ex Carbochimica, verso le 5.30 del mattino dei giorni 24, 25 e 26 agosto scorsi.

2. In caso di risposta affermativa al punto 1, se la natura del materiale presente sul camion sia riconducibile ad interventi effettuati nelle aree ex Carbochimica ed ex Sloi, in relazione alla bonifica del Rio Lavisotto o al cantiere pilota del Passante Ferroviario.

3. In caso di risposta affermativa al punto 2, se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza nel prelievo del materiale, nonché se i miasmi avvertiti dalle persone che ci hanno segnalato la presenza dei camion di primo mattino, ma negli ultimi giorni frequentemente anche da altri cittadini che hanno espresso le loro perplessità a mezzo social network, possano risultare dannosi per la salute della popolazione.

A norma di Regolamento, si chiede risposta in aula

Consigliere comunale Daniele Demattè

Consigliere comunale Giuseppe Urbani

Consigliere comunale Cristian Zanetti