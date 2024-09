FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * GESTIONE CITTÀ: «QUANDO LE CRITICHE DEI CITTADINI FANNO SALIRE LA FEBBRE AL SINDACO»

14.03 - giovedì 26 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Quando le critiche dei cittadini fanno salire la febbre al sindaco: Salta la “mosca al naso” al Sindaco sindacalista, ogni qualvolta qualcuno si permette di criticare la sua gestione della città e le criticità annesse e connesse che tutti noi stiamo vivendo quotidianamente, soprattutto in termini di degrado e sicurezza.

Oggi arriva persino ad attaccare definendoli “commentatori seriali” e “militanti di Fratelli d’Italia”, cittadini che commentano stizziti le sue esternazioni sui social network.

Che questo sia dovuto all’attivismo del Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale e del suo saper ascoltare il “malessere” del territorio, portando in aula a suon di interpellanze e mozioni le richieste dei cittadini?? A questo punto, possiamo solo desumere con una buona dose di sano realismo che la nostra attività Istituzionale abbia letteralmente mandato “fuori giri” il Primo Cittadino. L’avvicinarsi delle prossime elezioni Amministrative e le crescenti lamentele per il suo operato, stanno palesando tutti i limiti di una persona che non perde occasione per ostentare sicurezza e che ha fatto del Marchese del Grillo il suo “spirito guida”.

A maggio i cittadini avranno una grande occasione per farlo scendere dal piedistallo e metterlo davanti alle proprie responsabilità. Avanti, dunque, verso un cambio di passo atteso da troppo tempo nella nostra città!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.